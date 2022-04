सीतामढ़ी: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) के पांच साल बीत जाने के बाद भी शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है. शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. इस बार इन तस्करों ने दूध के केन के नीचे शराब रखकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सीतामढ़ी पुलिस ने एक बार फिर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. पुलिस ने छापेमारी के क्रम में 50 कार्टन शराब जब्त (Liquor Recovered From Milk Vehicle In Sitamarhi) किया है. हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी और चालक मौके से फरार होने में सफल रहे.

पुलिस को चकमा देने के लिए नए-नए तरकीब: बिहार के सितामढ़ी में शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं. लगातार शराब की तस्करी (Alcohol Smuggling In Bihar) की जा रही है. ऐसे में पुलिस शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए नए-नए तरकीब अपना रहे हैं. शराब माफियाओं ने इससे पहले एम्बुलेंस में छुपाकर शराब ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. इसके बाद शराब माफिया कार से शराब की तस्करी करने लगे लग्जरी कारों से बॉक्स बनाकर उसमें शराब छिपाकर तस्करों ने शराब खपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी धर दबोचा.

शराब तस्करों के तरकीब को पुलिस कर रही नाकाम: पुलिस की लगातार कार्रवाई से सहमे शराब माफियाओं ने नई तरकीब इजात की और दूध के केन के नीचे शराब रखकर ले जाने की कोशिश की. फिर भी पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. दूध के केन लदे पिकअप को देखने के बाद किसी को भी अंदेशा नहीं होगा कि इसके अंदर से शराब छुपाकर ले जायी जा रही है. लेकिन शराब पकड़ने में माहिर हो गई पुलिस की नजरों से नहीं बच सके और दूध के केन लदे पिकअप को भी पुलिस ने पहचान लिया और उसके अंदर छुपाई गई शराब बरामद की. शराब माफिया नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके हर तरकीब को नाकाम कर रही है.

दूध के केन लदे पिकअप से शराब बरामद: बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है. इसी सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के निकट नगर थाना की पुलिस समेत अन्य थानों के जवानों ने छापेमारी अभियान चालाई. इसी क्रम दूध का केन लदा एक पिकअप आया और पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी छोड़ कर भाग निकला. गाड़ी चेक करने पर दूध के खाली केन के नीचे लगभग 50 कार्टन से अधिक अंग्रेजी शराब लदी थी.

शराब कारोबारी की पहचना में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक, सुधा दूध का केन बताया गया है. छापेमारी में भू भैरो पिकेट प्रभारी बालेश्वर राणा के अलावे नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस के साथ टीम शामिल थे. नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है. शराब कारोबारी किसी शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही शराब कारोबारी और वाहन का चालक पुलिस की गिरफ्त में होगा.

