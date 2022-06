भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Fight In Bhagalpur) जिल के सुलतानगंज स्थित अगुवानी पुल के अप्रोच पथ में जमीन अधिग्रहण (Acquisition of land in approach path of Aguwani bridge) के मामले को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया. इस दौरान मारपीट भी की गई है. कसीमपुर वार्ड 8 के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पुल में हो रहे कार्य को बंद करा दिया. जिसके बाद मौके पर अधिकारी और थाना अध्यक्ष पहुंचे. जहां बातचीत के दौरान मारपीट की घटना हुई. जिसमें पुलिस कर्मी और कई ग्रामीण घायल हो गये.

मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा कार्य रोके जाने के बाद डीसीएलआर गिरिजेश कुमार, सीओ शंभू शरण राय, वीडिओ मनोज कुमार मुर्मू, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और अगुवानी पुल के भूमि अधिग्रहण के रैयत किसान से बातचीत की. इस दौरान ईट पत्थर चलने पर बीएमपी के जवान श्याम चरण के सिर में चोट लगने पर घायल हो गया. इस दौरान पुलिस द्वारा भी बल का प्रयोग किया गया. जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गये.

पुलिस कर्मी और कई ग्रामीण घायल: ग्रामीणों ने बताया की वे लोग मुआवजे की मांग को लेकर काम को बंद करा रहे थे. तभी पुलिसकर्मियों ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया. जिसमे उनके घर के कई सदस्य और ग्रामीण बुरी तरह घायल हो गए है. लोगों ने बताया कि वे लोग घटना का वीडियो बना रहे थे. तभी उनके फोन को भी तोड़ दिया गया और मोबाइल छीन लिया गया. वहीं, बीएमपी के जवान श्याम चरण ने बताया की अगुवानी पुल के कार्य को बंद कराने पर रैयत किसानों को हटाने गए थे. इस दौरान पथराव होने लगा. जिसमें उनका सिर फट गया और वो घायल हो गये.

एक पोकलेन भी छतिग्रस्त: जानकारी के अनुसार मारपीट की इस घटना में एसपी सिगला कंट्रेकशन का एक पोकलेन भी छतिग्रस्त हो गया है. घटना की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को देने पर घटना पर जल्द पहुंचने की बात सामने आई है और आगे की कार्यवाही के लिए पूरे अधिकारी अलर्ट मूड में दिख रहे हैं. घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और ग्रामीण मौजूद थे.

