भागलपुर: बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर (High speed havoc in Bhagalpur) देखने को मिला. जहां लोदी थाना क्षेत्र के भागलपुर-गोराडीह मुख्य सड़क पथ पर माछीपुर के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और ऑटो सवार 8 लोग घायल (8 Passengers Injured in Road Accident in Bhagalpur) हो गये. सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां दो की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

ये भी पढ़ें- पटना में बेकाबू ट्रक ने फूड डिलीवरी बॉय को रौंदा, एम्स में इलाज के दौरान मौत

सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार घायल: जानकारी के मुताबिक, गोराडीह से भागलपुर की तरफ तेज रफ्तार से हाईवा ट्रक आ रही थी. जोकि माछीपुर के पास अनियंत्रित हो गयी और सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी. इस घटना में ऑटो सवार सभी सवारियां घायल हो गयी. जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्होंने इस रास्ते पर हो रहे लगातर सड़क हादसे को लेकर आक्रोश दिखाया.

तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने मारी टक्कर: घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद यूनुस ने बताया कि भागलपुर से गोराडीह की ओर जा रहे ऑटो को विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने अनियंत्रित होकर सामने से जोरदार टक्कर मार दी. जिससे ऑटो सवार सभी यात्री घायल हो गये. सभी घायलों को स्थानीय लोगों और राहगीरों के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, हादसे के बाद हाईवा ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग गया.

ये भी पढ़ें- LIVE VIDEO : पटना में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, फिर 100 मीटर तक घसीटा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP