भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में (Crime In Bhagalpur) महिला का शव मिला था. जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी (Murder Of Women In Bhagalpur) गई थी. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने हत्या का आरोपी महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी को अवैध संबंध के शक में गला रेतकर मार डाला था.

ये भी पढ़ें: सिवान: फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सिवान, पड़ोसी ने मामूली विवाद में मारी गोली





भागलपुर में महिला की गला रेतकर हत्या: दरअसल, बरारी पुलिस को कुप्पाघाट के पास एक अधेड़ महिला का शव मिला था. जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और शव को फेंक दिया गया था. महिला की पहचान जूली के रूप में की गई थी. वहीं घटना के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी और आरोपी को पकड़ने के लिए और साक्ष्य जुटाने की कोशिश में थी. एसएसपी बाबूराम के मार्गदर्शन पर विशेष टीम ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी पति कैलाश साह को गिरफ्तार कर लिया.हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है.

भागलपुर एसपी ने घटना की मॉनिटरिंग: बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के मॉनिटरिंग में जांच की जा रही थी. पुलिस ने जब महिला के पति से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड में अपनी संलिप्ता को स्वीकार किया. उसने पुलिस को बताया कि पत्नी के अवैध संबंध के शक पर उसने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी अन्य लोगों से मोबाइल पर बात करती थी. इस क्रम जब जूली मोबाइल पर देर रात किसी से बात करने के लिए घर के बाहर निकली, उसी दौरान में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और मोबाइल लेकर उसका सिम निकाल कर फेंक दिया था. वहीं, पुलिस अब आरोपी को स्पीडी ट्रायल करा कर सजा दिलाने की बात कही है.

ये भी पढ़ें: भोजपुर में सरपंच पति को मारी गोली, शराब माफिया पर आरोप

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP