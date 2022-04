सिवान: बिहार के सिवान में रईस खान पर AK-47 से हमले (Attack on Rais Khan Convoy With AK 47) का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिर एक बार सिवान में गोलियों की तड़तड़ाहट (firing in siwan) सुनाई देने लगी है. मामला जामो थाना क्षेत्र से सामने आया है. दरअसल दिनदहाड़े एक व्यक्ति को गेहूं के खेत में गोली मार दी गयी है. बताया जाता है कि गेहूं की फसल काटने को लेकर पड़ोसी से विवाद हआ था, जिसके बाद फायरिंग (one person shot in Siwan) कर दी गई.

मामूली विवाद में व्यक्ति को मारी गोली: मुंशी गिरी पिता रामधार गिरी खेत में गेहूं की फसल की कटनी के लिए गया था. घटना के सम्बंध में बताया जा रहा है कि मुंशी गिरी अपने खेत मे गेहूं काट रहे थे, तभी उनकी पड़ोसी लालबाबू गिरी से बहस हुई. पहले से भी इन लोगों में आपसी विवाद चल रहा है. आज एक बार फिर दोनों आपस में उलझ पड़े. दिनदहाड़े फायरिंग होने से लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है.

घायल की हालत गंभीर: देखते ही देखते बहस मारपीट में तब्दील हो गई. तभी लाल बाबू गिरी ने बंदूक निकल कर मुंशी गिरी पर फायरिंग कर दी, जिससे मुंशी गिरी वहीं गिर गया. आसपास के लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया है.

आरोपी हुआ फरार: मामूली विवाद में लालबाबू गिरी ने मुंशी गिरी को गोली मार दी. गोलीबारी के दौरान खेत में चीख पुकार मच गयी. रोने चीखने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, सभी इकट्ठा हो गए. भीड़ को देकर गोली मारने वाला शख़्स लालबाबू गिरी मौके से फरार हो गया. वहीं घायल को सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

