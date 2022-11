भागलपुर: बिहार के भागलपुर में काफी संख्या में मवेशियों की मौत (Many cattle died in Bhagalpur) के बाद अब पशुपालन विभाग काफी सक्रिय (animal Husbandry Department active in Bhagalpur) हो गया है. पूरे कोइली खुटहा गांव में घूम-घूम कर स्वास्थ्य विभाग के पशु चिकित्सक मवेशियों का इलाज और जांच करने में लग गए हैं. बीते कुछ दिन पहले दीपावली के बाद से इस गांव में पशुओं के मरने का सिलसिला जारी है. दर्जनों की संख्या में मवेशी मर गए हैं. पशुपालकों ने मवेशियों में सर्रा बीमारी होने की आशंका जाहिर की थी और लाखों का नुकसान का भी जिक्र किया था. ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय पर सही चिकित्सा व्यवस्था हो जाती तो इतनी संख्या में मवेशी नहीं मरते. यह हम लोगों के लिए काफी चिंता का विषय है.

ये भी पढ़ें- शिकारी गोला बारूद बिछाकर मवेशियों को बना रहे शिकार, खाल बेचकर कमाते हैं पैसे

भागलपुर में कई मवेशियों की मौत : मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को कोइली खुटाहा गांव में पशुपालकों के पास जा-जाकर पशुपालन पदाधिकारी रणधीर कुमार ने पशुओं की जांच की. डॉक्टरों की टीम पूरे दलबल के साथ पूरे कोइली खुटाहा इलाके का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पशुपालन पदाधिकारी रणधीर कुमार ने बताया कि इस तरह के मामले को गंभीरता से देखते हुए हम लोग स्वयं मवेशियों की स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी लगातार प्रयासरत है और अलग-अलग तरह की दवाइयों से मवेशियों का इलाज कर रहे हैं. हम लोगों ने अभी तक जो जांच पड़ताल किया है उसमें लगभग 3 मवेशियों में अभी बीमारी की आशंका बनी हुई है. मौके पर जिला कुक्कुट पदाधिकारी डॉ अनिल कुमार सहित पशुपालन विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे.

'मवेशियों को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा. कई मवेशियों का ब्लड सैंपल लिया गया है. जिसे पटना भेजा जाएगा और जांच होकर आने में 5 दिन का वक्त लगेगा. लगता है कि भविष्य में सर्रा बीमारी की आशंका है. जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा और मवेशियों का समुचित इलाज किया जाएगा. फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है.' - रणधीर कुमार, पशुपालन पदाधिकारी