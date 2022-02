पटना: मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव में भीषण अगलगी ( Fire In Mekara Village Of Mokama block ) की घटना में दस मवेशियों की जलकर मौत हो गयी है. पशुपालक महेश्वर राय भी इस हादसे में गंभीर रुप से जख्मी (one person injured in fire in Patna ) हो गए हैं. बताया जा रहा है कि, देर रात अंगीठी की आग ने अचानक विकराल रुप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरा गोशाला धू- धू कर जलने लगा.

हादसे के वक्त पशुपालक महेश्वर राय की जब नींद खुली तो सब कुछ स्वाहा हो गया था. खुद महेश्वर राय भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं. हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी. जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान, प्रखंड प्रमुख भवेंद्र सिंह और मुखिया संघ अध्यक्ष शशिशंकर शर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित पशुपालक को सांत्वना दी.

पशुपालक महेश्वर राय को गोशाले में लगी आग में 10 मवेशियों की दर्दनाक मौत से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई. जब तक लोग आग को बुझाने का प्रयास करते तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था. पशुपालक का सबकुछ इस आग में जलकर स्वाहा हो चुका है. महेश्वर राय इस नुकसान से काफी दुखी हैं. उनका कहना है कि, मेरा सबकुछ खत्म हो चुका है. इस क्षति की पूर्ति के लिए अब वे प्रशासन से गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

