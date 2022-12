भागलपुर: बिहार के भागलपुर में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान के तहत लोगों के बीच डस्टबिन (Dustbin Will Be Distributed Among People In Bhagalpur) का वितरण किया जाएगा. गुरुवार को इस अभियान का शुभारंभ सुलतानगंज में किया गया. बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, गनगनिया मुखिया रजनी देवी, स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अमृता सिन्हा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में बताया गया कि गनगनिया पंचायत में साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए सुविधा भी बढ़ाई जाएगी.

30 सफाई कर्मी को लगाया गयाः कार्यक्रम के दौरान बीडीओ ने बाताया कि गनगनिया पंचायत के 15 वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में गिला कचड़ा और सूखा कचड़ा रखने के लिए डस्टबिन दिया जाएगा. ताकि लोग घस के बाहर कचड़ा नहीं फेंक सके. उससे वार्ड स्वच्छ रहेगा. वार्ड से कचड़ा उठाव के लिए 30 सफाई कर्मी को लगाया गया है. जो 15 वार्ड के हर घर से कचड़ा उठाव कर उसे गांव के बाहर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा.

वार्ड को साफ और सुंदर बनाना उद्देश्यः बीडीओ ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ करने का उद्देश्य वार्ड को साफ और सुंदर बनाना है. लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की भी अपील की. कार्यक्रम के दौरान गनगनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल, वार्ड सदस्य शांति देवी, हंसी देवी, कैदार मंडल, पंचायत सचिव राकेश कुमार, स्वच्छता प्रवेक्षक संतोष कुमार, रबिश कुमार, सहित तमाम ग्रामीण मौजूद थे.