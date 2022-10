भागलपुर: भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने मिड डे मील की सब्जी में कीड़ा निकलने का मामला (Insect found in mid day meal) सामने आया है. सब्जी में कीड़ा देखते ही बच्चे भड़क गए. वहीं इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों और छात्रों के परिजनों को लगी, तब वे लोग भी स्कूल परिसर में हंगामा (commotion in school premises in Bhagalpur) करने लगे. घटना मंगलवार की है.

ये भी पढ़ें- OMG ! मेंढक के बाद मध्याह्न भोजन में मिली मकड़ी, NGO को बचाने में जुटे अधिकारी

ग्रामीणों ने की प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग: मिड डे मील की सब्जी में कीड़ा निकलने की घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक चंदन कुमार सिंह (Headmaster Chandan Kumar Singh) को स्कूल से हटाने की मांग करने लगे. बताया जा रहा है कि मंगलवार को स्कूल में बच्चों को सोयाबिन की सब्जी दी गई थी. खाना को फेेकने के दौरान छात्रों ने उसमें कीड़ा देखा, जिसके बाद मामला बढ़ गया.

ग्रामीणों ने घटना की सूचना पदाधिकारी को दिया: अभिभावक एवं ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (Block Education Officer) को दी. जिसके बाद नारायणपुर के संकुल संचालक पवन कुमार और शिक्षक प्रियरंजन कुमार ने विद्यालय जाकर मामले की जांच की और ग्रामीणों से बात की. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट ब्यूरो जिला कार्यालय को भेजी जाएगी. जिसके बाद खाना बनाने वाले और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी.

"स्कूल में 5 रसोईया है. उन्हें सोयाबीन को पहले पानी में उबालने को कहा गया था और रोज भोजन बनाकर बच्चों को खिलाने के लिए कहा गया है, लापरवाही हुई है".- चंदन कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक

ये भी पढ़ें- OMG : मिड डे मील के भोजन में मिला मेंढक, मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़