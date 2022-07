भागलपुर: बिहार के भागलपुर में चोरी (Theft In Bhagalpur) की बड़ी वारदात हुई है. जीरोमाइल थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी निवासी राजीव लोचन चौधरी के घर से चोरों ने 67 भर सोना, 6 किलो चांदी और दो लाख से ज्यादा नकद ले उड़े. इस घटना में करीब 40 लाख की चोरी (40 lakh theft in house in Bhagalpur) बताई जा रही है. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. इन सबके बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें-क्या जमाना आ गया..! नाइटी पहनकर की चोरी, कैश-गहना तो छोड़िए रिवॉल्वर भी ले उड़ा

पीड़ित राजीव लोचन ने बताया कि वो 29 की रात को नवगछिया के खरीक गए थे. जहां उसे पड़ोस के लोगों से सुबह सूचना मिली की उनका घर खुला है. जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि नीचे से ऊपर तक का ताला टूटा था. आलमारी खुला हुआ था. जिसमें 67 भर सोना, 6 किलो चांदी था, जो गायब मिला. उन्होंने कहा कि घटना की सूचना देने के लिए थाना से लेकर एसपी तक को कई बार फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. थाना जाकर आवेदन दिया तब जाकर पुलिस पहुंची.

"आलमारी में 9 पीस सोने का चेन 25 भर का था, तीन पीस मंगल सूत्र 10 भर का था, 18 पीस अंगूठी 10 भर का था, 35 जोड़ी कान की बाली 17 भर की थी, 2 पीस टीका 1 भर का, 25 पीस नोजपिन एक भर की, दो पीस माला तीन भर और चांदी था. सब गायब था. थाना से लेकर एसपी तक को कई बार फोन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. थाना जाकर आवेदन दिया तो पुलिस पहुंची है. अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है."- निभा चौधरी, पीड़ित

ये भी पढ़ें-VIDEO: पटना में पशु चोरी का वीडियो वायरल, पुलिस की दबिश तेज