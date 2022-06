बेगूसराय: बिहार में चोरी (theft in begusarai) करने के लिए चोर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. एक चोर ने चोरी करने के लिए महिला के कपड़े (नाइटी) पहन लिए ताकि लोगों को शक ना हो और वह आराम से चोरी कर सके. मामला बेगूसराय के लोहिया नगर मोहल्ले का है. जहां नाइटी पहना चोर (Theft by wearing nightie in Begusarai) घर में दाखिल होता है और अलग-अलग कमरे में दाखिल होकर चोरी की घटना को अंजाम देता है. इस अनोखी चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

घर में घुसकर चोरी: चोर ने घर में रखे लाइसेंसी रिवाल्वर, 30 कारतूस, 5 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात की चोरी की है. चोरों ने एक व्यवसायी को घर को निशाना बनाया. घटना के बाद से लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया है. चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

पीड़ित व्यवसायी का बयान: पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि चोरी के वक्त सभी लोग घर में सो रहे थे. जिस रूम में व्यवसायी संजीव कुमार अपनी पत्नी और पोते के साथ सो रहे थे चोर ने वहां की अलमारी तोड़कर चोरी की लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला. वहीं चोर अपने साथ कैश और लाखों के गहने तो ले ही गया लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस की भी चोरी की है.

"साढ़े दस बजे साइट से आए खाना खाए और सो गए. बेटा हमारा पंप से साढ़े ग्यारह बजे आया और खाना खाकर सो गया. मेरे रूम में पत्नी और एक पोता सो रहा था. तीनों सोए थे. चोर किधर से घुसा पता नहीं. जिस रूम में सो रहे थे वहां का भी अलमारी तोड़ा है. मेरा राइफल छोड़ दिया लेकिन लाइसेंसी रिवॉल्वर ले लिया, सोना रखा था वह भी ले गया. कैश भी चुरा ले गया है. ऊपर के रूम में एक अलमारी था उसमें जेवर था वो भी ले गया. उसके बगल के रूम में बेटा और बहू सोए थे वहां नहीं घुसा."- संजीव कुमार सिंह, व्यवसायी

नाइटी पहने हुए था चोर: सीसीटीवी कैमरे में एक नाइटी पहने चोर घर में दाखिल होता है और अलग अलग कमरे में दाखिल होकर चोरी की घटना को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है. चोर ने घर में रखे लाइसेंसी रिवाल्वर, 30 कारतूस, 5 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात की चोरी की है. चोर ने राइफल को छोड़ दिया जबकि रायफल के पास रखे रिवाल्वर की चोरी की है.

घर से लाखों की चोरी.. लाइसेंसी रिवॉल्वर भी ले गया साथ: घटना की सूचना पर लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. बताया जाता है कि संजीव कुमार सिंह जिले के बड़े व्यवसायी हैं. इनका पेट्रोल पंप, ठेकेदारी और बाइक का शोरूम है. आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि एक चोर बरामदे में खिड़की के रास्ते दाखिल होता है और कमरों में जाकर अलमारी तोड़कर चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

