बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या (Youth Shot Dead In Begusarai) कर दी गयी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. दरअसल, एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में कुएं से शव बरामद (Dead body Found in Well) हुआ है. शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर बहियार की है. मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही दहिया निवासी सुरेंद्र झा के रूप में की गई है.



बेगूसराय में कुएं से शव बरामद : बताया जा रहा है कि रसलपुर दहिया बहियार में कुएं के नजदीक लावारिस अवस्था में एक बाइक को देखकर लोगों ने जब कुएं में झांक के देखा तो एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था. फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इस बीच स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की बातें हो रही है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि युवक की हत्या किसने और क्यों की है.





''युवक का शव बरामद होने पर पुलिस को सूचना दी गयी. जब हमलोग यहां पहुंचे तो देखा कि युवक की गोली मारकर हत्या हुई है. घटनास्थल से एक खोखा को भी बरामद किया गया है. मामले की तफ्तीश की जा रही है.''- ओमप्रकाश, डीएसपी तेघड़ा

