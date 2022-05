बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के रतनपुर में शराब के धंधे व आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई (fight for criminal supremacy in Begusarai) में अपराधी इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि अब गोलीबारी की घटनाएं फेसबुक लाइव करके कर रहे हैं. रविवार की रात रतनपुर ओपी क्षेत्र के हेमरा स्थित अपराधी भाइयों सौरव-गौरव के घर के सामने गोलीबारी (Miscreants fired indiscriminately in Begusarai) की गयी. इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल (Begusarai Video Viral) हो रहा है. वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी गयी. वहीं, गौरव की पत्नी आरती कुमारी ने रतनपुर निवासी अमित कुमार उर्फ बागो उर्फ बगुलबा समेत चार-पांच अन्य अपराधियों को नामजद आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.

वर्चस्व को लेकर फायरिंग: बताया जाता है कि इस घटना को वर्चस्व को लेकर अंजाम दिया गया है. पूरी घटना रतनपुर की है. कुख्यात बदमाश सौरव और गौरव कुमार के घर पर दूसरे अपराधिक गिरोह के सदस्यों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई. अपराधियों ने गाली गलौज भी की. बताया जाता है कि सौरभ और गौरव द्वारा तीन दिन पूर्व कुख्यात बदमाश रामभरोस सिंह के घर पर फायरिंग की गई थी. इसमें मामला दर्ज किया गया था.

कार्रवाई में जुटी पुलिस: इसी फायरिंग का बदला लेने के लिए भरोस सिंह के सहयोगी कुख्यात बदमाश अमित कुमार उर्फ बागो उर्फ बगुलबा अपने साथियों के साथ अपने विरोधी के गेट के सामने बाइक से अपने साथियों के साथ पहुंचा है और फेसबुक लाइव कर गालियां दी. गाली गलौज के बाद हाथ में अत्याधुनिक पिस्टल निकाल कर लगातार छह चक्र गोलियां चलाते दिख रहा है. रतनपुर थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

नीशीत प्रिया, मुख्यालय डीएसपी

'दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई है.'-नीशीत प्रिया, मुख्यालय डीएसपी

