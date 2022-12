बेगूसरायः बिहार में शराबी का कारनामा (Two drunkards arrested in Begusarai) देखकर लोग हैरान हैं. वहीं शराबी को संभालने में पुलिस के पसीने छुट गए. दरअसल पुलिस ने बेगूसराय में दो शराबी गिरफ्तार किया है. दोनों शराब के नशे में जमकर हंगामा (Drunken ruckus in Begusarai) किया. दोनों 1996 की 'जान फिल्म' का गाना, 'हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे' गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया. यह मामला सामने आने के बाद लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रही है.

शराबबंदी की पोल खोलती तस्वीरः बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) है बावजूद शराब बेचने और पीने का काम धड़ल्ले से चल रहा है. बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खोलती तस्वीर सामने आने के बिद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है. पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों शराबी पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गए. दोनों के हंगामे को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा करते रहे.

मामला लाखों सहायक थाना क्षेत्र का मामलाः लाखो सहायक थाना क्षेत्र में गुप्ता बांध पर पुलिस ने दो शराबी दोस्त को नशे में गिरफ्तार किया है. जो शराब के नशे में चूर था. दोनों आपस में दोस्त हैं व मजदूरी का काम करते हैं. इस दौरान दोनों शराब के नशे में कभी दोस्ती के गीत गाते तो कभी पुलिस को झटके देते. स्वास्थ्य कर्मियों पर खून निकालने का भी आरोप लगाया. दोनों शराबियों की हालत को देखकर कभी कभार पुलिस को जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी.

दोनों घंटों तक हंगामा करते रहेः पुलिसकर्मी के लाख समझाने के बाद भी दोनों घंटों तक हंगामा करते रहे. पुलिस दोनों का मेडिकल जांच कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर आई थी. इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी में हड़कंप मचा रहा. दोनों शराबियों को शांत करने में पुलिस के पसीने छूटते रहे. दोनों शराबी फिर भी नहीं मान रहे थे. दोनों की पहचान लाखो के गब्बर सिंह व अजीत रजक के रूप में की गई है.