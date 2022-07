बेगूसराय: जिले में चोर आए दिन नाइटी पहनकर चोरी ( Theft In Begusarai) कर रहे हैं. लोहिया नगर मोहल्ले में महिला के लिबास (Theft By Wearing Nightie In Begusarai) में पहुंचे चोर ने घर के सामानों पर हाथ साफ किया था. ऐसा ही एक और मामला नगर थाना क्षेत्र के हरख मोहल्ले (Theft In Harakh Mohalla Begusarai) से भी सामने आया है. इस बार चोरों ने 40 लाख रुपया ( Theft Of Lakhs In Begusarai) से भी अधिक नगद सहित 35 भर जेवरात की चोरी की है.

बेगूसराय में नाइटी पहनकर चोरी: चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. महिला के भेष में आये चोरों ने चोरी की इस बड़ी बारदात को अंजाम दिया है. इसके पूर्व एक ठेकेदार के घर चोरी की वारदात का पुलिस अब तक उद्भेदन भी नहीं कर पाई थी कि एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या बारह अंतर्गत हर्रख गांव की है.

घर में घुसकर की चोरी: पीड़ित हर्रख गांव निवासी मोहम्मद मोईन के पुत्र मोहम्मद अशफाक ने बताया कि घर के दरवाजे में लगे कब्जे को उखाड़ कर चोरों ने घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे चालीस से पचास लाख रूपए नगद और चालीस भर सोना लेकर फरार हो गए. इसके साथ ही करीब 20 से 25 लाख के मूल्य के घर की महिलाओं के जेवरात भी उसी अलमारी में रखा था, जिसे चोर ले भागे.

40 लाख और जेवरात ले उड़े चोर : पीड़ित ने बताया कि चोर लड़की का ड्रेस पहन कर आया था. घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर दिया और घर में रखे व्यवसाय की रकम और बहन की शादी के लिए व्यवस्था कर रखे गए रुपये और जेवरात लेकर भाग खड़ा हुआ. उन्होंने बताया कि पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ चोर लड़की की लिबास में नजर आ रहे हैं.

जूता चप्पल के व्यवसायी के घर को बनाया निशाना: घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जूता चप्पल के बड़े व्यवसायी मोहम्मद मुन्ना के घर के लोग सोए हुए थे. तभी रात करीब 1 बजे के लगभग चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और एक कमरे का ताला तोड़कर घर के अंदर अलमारी का लॉक तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस बड़ी चोरी के बाद घरवालों का रो रोकर बुरा हाल है. पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि जमीन बेचकर और बहन की शादी के लिए करीब 45 लाख रुपए अलमारी में रखा था.

"दो दिन से हम गर्मी ज्यादा होने के कारण ऊपर सोने आ रहे थे. सुबह में बेटी स्कूल जा रही थी उसने देखा कि खिड़की खुली है और गेट का ताला टूटा हुआ है. अलमारी का लॉक तोड़कर जेवर, डॉक्यूमेंट्स और कैश सब लेकर चला गया. 40 से 45 लाख कैश था. लगभग 30 से 40 भर सोना था. सब चोर ले गए."- मोहम्मद अशफाक आलम, पीड़ित





सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर: घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की गई. मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में एक चोर दिख रहा है जो महिला के ड्रेस में घर के पास खड़ा दिख रहा है. बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी लोहिया नगर मोहल्ले में भी इसी तरह के कपड़े पहने अकेले चोर ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था. उसी तरह से महिला परिधान में अकेला चोर पीड़ित के घर के सामने सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है.