बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में आग में झुलस कर एक बुजुर्ग की दर्दनाक (Painful death of an old man due to fire) मौत हो गई. घटना छौराही थाना क्षेत्र के एकंबा गांव की है. दरअसल बुजुर्ग खेत में भैंस चरा रहा था. तभी पास के गन्ने के खेत में आग लग गई. आग लगते ही गन्ने की फसल धू-धू कर जलने लगी. तभी बुजुर्ग ने आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा. आग की लपटे तेज थी जिसमे बुजुर्ग की झूलसकर दर्दनाक मौत हो गई है. गन्ने के खेत में अचानक से आग लगते ही उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी मच गई. मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

आग बुझाने तो दौरान बुजुर्ग की हुई मौत: मृतक किसान की पहचान छौराही थाना क्षेत्र के एकंबा गांव के 11 नंबर वार्ड रहने वाले 60 वर्षीय पुत्र लखिन्द्र यादव के रूप में की गई है. इस मामले में जर्सी मनोज पासवान और रंजन यादव ने बताया कि ने बताया कि गन्ने की खेत में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बक्त मौके पर सिर्फ मृतक भैस चरा रहा था. जिसके बाद मृतक के द्वारा भैंस को दूसरे जगह बांधकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा. अगलगी में वह गंभीर रूप से झुलस गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घर में मचा कोहराम: बताया जा रहा है आग विकराल रूप धारण कर लिया था. अगलगी की घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. लेकिन उसके पहले की बुजुर्ग आग की झुलस कर उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. अगलगी की जानकार पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है.

"गन्ने की खेत में आग लग गई. बुजुर्ग आग को बुझाने की करने लगा. जिसमें वह झुलस गया. बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया." -मनोज पासवान, ग्रामीण