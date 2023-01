बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माणाधीन (Laborer fell from under construction house in Begusarai) मकान के तीसरे मंजिल से गिर कर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. घटना सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस की है. मृतक युवक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के मनीअप्पा गांव के धीरज कुमार के रूप में की गई है. घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई.



ये भी पढ़ें : Murder In Begusarai : माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मी की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली

बिल्डिंग मे सेंटरिंग लगा रहा था मजदूर: रिश्तेदार अनिल कुमार ने बताया कि पिछले एक साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में सेंटरिंग लगाने का काम करता था. बुधवार को भी तीन मंजिले छत पर धीरज कुमार सेंट्रिंग लगाने का काम कर रहा था. इसी बीच सेंटरिंग लगाने के दौरान अचानक गिर गया. जिससे वह तीन मंजिलें छत से नीचे गिर गया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

घर में मचा कोहराम: छत से गिरने के बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जिसके बाद वहां पर काम कर रहे दूसरे मजदूर के द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई. मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच कर दहाड़ मार कर रोने लगे. फिलहाल इस घटना के बाद सिंघॉल सहायक थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.

एक साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर रहा काम : मिली जानकारी के अनुसार मृतक धीरज कुमार पिछले एक साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में कॉलेज का निर्माणाधीन मकान में सेंटरिंग लगाने का काम करता था. घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. मजदूर की मौत को लेकर कॉलेज कैंपस में तरह तरह की चर्चा होने लगी. पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहे हैं.