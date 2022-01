बेगूसराय: बिहार में महिलाओं पर अत्याचार थमने (Women Crime In Bihar) का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन घरेलू विवाद को लेकर मारपीट, हत्या तो कभी एसिड अटैक (Acid Attack In Begusarai) का मामला सामने आता है. ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है. जहां एक सनकी पति ने बच्चा नहीं होने के कारण पत्नी पर एसिड (Husband Attack Acid On His Wife) उड़ेल दिया. जिससे उसकी मौत हो गयी. बाद में उसे पोखर में फेंक दिया.

आपको बताएं कि 28 जनवरी को तेयाय ओपी क्षेत्र के काजीरसलपुर गांव के पोखर में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था. रविवार को महिला की पहचान हुई. महिला की पहचान काजीरसलपुर गांव निवासी टीको यादव की पत्नी अनारस देवी के रूप में की गई. मृतका के भाई बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी जगन्नाथ कुमार ने आरोप लगाया है कि महिला की हत्या उसके पति द्वारा तेजाब डाल कर की गई है. उसे बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए पति ने मार डाला. फिलहाल सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

भाई जगन्नाथ कुमार ने बताया कि उसकी बहन को बच्चा नहीं हो रहा था. इस कारण से उसे मारा गया है. मृतका के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि महिला के पति की यह तीसरी शादी है. इसके पूर्व भी दोनों पत्नियों की उसने हत्या कर दी थी. हालांकि इस संबंध में किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है. बताते चलें कि महिला की यह दूसरी शादी थी. इसके पहले पति की हत्या हो जाने के बाद महिला ने अपनी मर्जी से यह शादी की थी. घटना के बाद से पति और ससुराल के लोग फरार हैं.

