सुपौल: बिहार में महिलाओं पर अत्याचार थमने (Women Crime In Bihar) का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन घरेलू विवाद को लेकर मारपीट, हत्या तो कभी एसिड अटैक (Acid Attack In Supaul) कर देने का मामला सामने आता है. ताजा मामला बिहार के सुपौल जिले का है. जहां एक सनकी पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी पर ही एसिड (Husband Attack Acid On His Wife) उड़ेल दिया. घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है.

घटना पिपरा बाजार (Acid Attack Case In Pipra Bazar) की बतायी जा रही है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था. जिसके बाद गुस्साए पति ने बाथरुम में रखे एसिड को अपने पत्नी के ऊपर उड़ेल दिया. एसिड शरीर पर पड़ने के बाद महिला काफी तेज-तेज चिखने लगी.

महिला के चिखने की आवाज सुनकर पड़ोस की रहने वाली एक अन्य महिला और उसका भतीजा बचाने के लिए आया. लेकिन बचाने के क्रम में महिला और उसका भतीजा भी एसिड की चपेट में आ गए. जिससे दोनों जख्मी हो गए. जिसके बाद महिला और उसके भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं गंभीर रूप से जख्मी महिला को पहले पीपरा पीएचसी ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिये सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया. जख्मी महिला पीपरा थाना इलाके के पीपरा त्रिवेणीगंज रोड की रहने वाली बतायी जा रही है. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार बताया जा रहा है. पिपरा पुलिस आरोपी के खोजबीन में जुटी हुयी है.

