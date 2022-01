बेतिया: पश्चिम चंपारण के बेतिया (Bettiah of West Champaran) में एक महिला की बेरहमी से हत्या (Woman brutally murdered in Bettiah) कर दी है. हत्या की इस घटना को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया गया है कि मानवता शर्मसार हो जाये. पहले तो महिला की गला रेतकर हत्या (Crime in Bettiah) कर दी गयी. उसके बाद शव की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेलकर जला दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने से पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई है. मामले की जांच शुरू हो गयी है.

यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया बड़ा नहर के पास की है. जहां नहर किनारे एक महिला का शव मिला है. महिला की गला रेतकर पहले हत्या की गई है. उसके बाद तेजाब डालकर चेहरे को जला दिया गया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके. महिला के शव के पास से एक झोला पड़ा हुआ पाया गया. इसमें कपड़े रखे हुए हैं. एक मोबाइल फोन भी मिला है. डॉग स्क्वायड की मदद से महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

उग्रनाथ झा, थानाध्यक्ष, मुफस्सिल

ये भी पढ़ें: 'हुजूर, पति और बेटा घराड़ी की जमीन बेचकर शराब पी गए', विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया

मुफस्सिल थानाअध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि बेतिया-नौतन मुख्य मार्ग के बड़े नहर के समीप सनसरैया के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है. महिला का पूरा चेहरा जला दिया गया है. महिला के शव के पास एक झोले में कपड़ा और मोबाइल मिला है. पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि इस जगह पर यह दूसरी घटना है जब किसी महिला की हत्या कर उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया है. पुलिस के लिए चुनौती है कि बार-बार इस जगह पर यह घटना हो रही है और महिलाओं के चेहरे को तेजाब से जला दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बेतिया में मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे सहित 7 पर FIR, हवाई फायरिंग का है आरोप

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP