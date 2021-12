बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आयी है. यहां मछलियों के पोखर में असामाजिक तत्वों ने जहर (Fish Died Pouring Poison in Pond in Begusarai) डाल दिया. इससे पोखर में लाखों की मछलियां मर गयीं. इससे मत्स्य व्यापारियों का लाखों रुपये का नुकसान (Fisherman Losses Millions in Begusarai) हुआ है. मत्स्य व्यापारी ने सरपंच और उसके सहयोगियों पर पोखर में जहर डालने का आरोप लगाया है. हालांकि सरपंच की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया हैवतपुर के सिमरा बहियार की है.

ये भी पढ़ें- BJP विधायक को आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव से खदेड़ा, चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत तक दे डाली

जानकारी के मुताबिक, मछली कारोबारी नवल सहनी, श्याम सहनी और हसाम सहनी ने मिलकर कोरिया हैवतपुर के सिमरा बहियार में लाखों रुपये खर्च कर मछली पालन किया था. सोमवार की देर रात किसी ने पोखर में जहर डाल दिया. जिससे तालाब की सारी मछलियां मर गयीं. मंगलवार को सुबह मत्स्य व्यापारी मछलियों को देखने पहुंचा तो मछलियां तालाब में उतरायी हुई थीं. इसके बाद व्यवसायी ने अपने पार्टनर्स को जानकारी दी. मौके पर पहुंचे सभी लोग मरी हुई मछलियों को देखकर अचंभित रह गये. इस दौरान उन्होंने पंचायत के सरपंच और उनके साथियों पर तालाब में जहर डालने का आरोप लगाया.

देखें वीडियो

पीड़ित कारोबारियों ने बताया कि उन्होंने जून माह में पांच लाख रुपये का मत्स्य बीज तालाब में डाला था. जून से लेकर अभी तक मछलियों की सुरक्षा के लिए दिन-रात एक किए हुए थे. वे लोग साहूकार से कर्ज लेकर और सभी ने अपनी पत्नियों के जेवर भी बंधक रखे थे. सुरक्षा, मछलियों के चारे और दवाई में भी काफी पैसे खर्च किये थे लेकिन जब मछली से आमदनी की बारी आई तो बदमाशों ने ईर्ष्या बस पोखर में जहर डाल दिया.

वहीं, मछलियों के मर जाने परेशान मत्स्य व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ ही जिला प्रशासन और सरकार से मदद करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- पुलिस छावनी में तब्दील हुआ वीरचंद पटेल पथ, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ एआरबी जवानों की तैनाती

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP