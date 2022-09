बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में आग का तांडव (Fire In Begusarai) देखने को मिला है. जहां शहरी बाजार में शार्ट सर्किट से रेडिमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया जाता है कि बीते रात को दुकानदार दुकान बंद करने के बाद अपने घर चला गया, जिसके बाद दुकान में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लग गई. जिसके बाद लोगों ने दुकानदार और पुलिस को इस अगलगी की जानकारी दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशामक विभाग की मदद से दमकल के द्वारा आग पर काबू पाया. घटना नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट हीरा लाल चौक की है.



कपड़े की दुकान में लगी आग: जिले के मेन मार्केट इलाके (Fire At main Market At Begusarai) में बीते रात कपड़े की दुकान को बंद कर दुकानदार अपने घर चला गया. जिसके बाद रात में ही दुकान से काफी तेजी से आग के साथ धुंआ (Short Circuit In Begusarai Readymade Shop) आने लगा. जिसे देखकर आसपास के लोगों ने दुकानदार को इस बात की जानकारी दी. वहीं आसपास के एक दुकानदार ने बताया कि दुकान से काफी धुंआ निकल रहा था. दुकान का शटर खोलकर देखा तब दुकान में पूरी तरह से आग लगा हुआ था. दुकानदारों के द्वारा आग बुझाने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन आग इतना विकराल रूप ले रखा था कि आग बुझाने में दुकानदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तभी इसकी सूचना दमकल कर्मी को दी गई जिसके बाद मौके पर दमकल के दो गाड़ी पहुंचकर आग बुझा पाई.

15 लाख से अधिक का नुकसान: दुकानदारों ने बताया कि तकरीबन 15 लाख रुपये अधिक सामान जलकर राख हुआ है. इस संबंध में व्यवसायी विकेश कुमार ने बताया कि उनके दुकान से धुआं निकल रहा था जिसकी सूचना दुकानदार को दी गई. उसके बाद टाइगर मोबाइल, दमकल को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया. दुकानदार विकेश कुमार ने बताया कि "रेडिमेड एंपोरियम दुकान में दुर्गा-पूजा में बिक्री के लिए लाखो रुपये के कपड़े खरीद कर रखे गये थे. वहीं दमकल कर्मियों ने बताया कि दो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया".