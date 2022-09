बेतियाः बिहार के बेतिया में योगापट्टी प्रखंड के एक गांव में गैस सिलेंडर लीक (Fire In Gas Cylinder During Cooking In Bettiah) होने से एक घर में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि उसने अपनी आगोश में एक अन्य घर को भी ले लिया. जिससे इस घटना में 2 घर (Two Houses Burnt In Fire In Bettiah) जलकर पूरी तरह से राख हो गए और घर में रखा सारा सामान जल गया. वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.



गैस सिलेंडर में रिसाव से हुई घटनाः घटना योगापट्टी प्रखंड के जरलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के जरलपुर गांव की हैं. जहां देर रात करीब सात बजे घर में खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में रिसाव होने लगा. अभी घरवाले कुछ समझते तब तक सिलिंडर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जल उठा. आग की लपटें इतनी तेज थी कि पड़ोस का एक घर भी आग की चपेट में आ गया और वह भी पूरी तरह से जल गया.

घर में रखा सारा सामान जलकर राखः गांव वालों ने बताया कि जरलपुर गांव निवासी दीपक मुखिया के घर खाना बन रहा था. तभी गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई और देखते ही देखते दीपक मुखिया के साथ बिरबल मुखिया का भी घर जल कर राख हो गया. घटना के बाद वहां काफी अफरा-तफरी मच गई. लोग आग बुझाने के जोगाड़ में इधर उधर भागने लगे. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया. हालांकि जब तक आग बुझ पाती तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था.

