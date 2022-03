बेगूसराय:बिहार के बेगूसराय जिले में 15 दिन पहले स्कूल में दो बच्चों के बीच चापाकल पर पानी पीने का विवाद गहरा गया (Clash over Children Dispute In Begusarai). मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा बाजार में (Crime In Begusarai) एक पक्ष के लोगों ने मुखिया और सरपंच के नेतृत्व में कई दुकानों पर हमला कर दुकानदारों समेत कई लोगों के साथ मारपीट की. इस दौरान जमकर रोड़ेबाजी भी की गई. इस घटना में कपड़ा दुकानदार समेत 5 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर डीएम और एसपी ने पहुंचकर मामले को शांत कराया साथ ही कई लोगों को मामले में हिरासत में लिया गया है.

बेगूसराय में बच्चों के विवाद में मारपीट और रोड़ेबाजी: बता दें कि शुक्रवार की शाम बच्चों के विवाद को लेकर एक पक्ष के दर्जनों लोग लाठी-डंडे और हथियार से लैस होकर दुकान पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे. इस दौरान कपड़ा दूकानदार विकास कुमार समेत 5 लोगों को चोट आई. इस दौरान उन्होंने जमकर रोड़ेबाजी भी की. वहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी दर्जनों की संख्या में लोग लाठी-डंडे और हथियार से लैस आते और भागते दिख रहे हैं. इस विवाद के बाद एक पक्ष ने मुखिया और सरपंच पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया.

डीएम और एसपी ने मामले को कराया शांत: वहीं, घटना की सूचना पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार समेत जिले के सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और 5 घंटे के बाद मामले को शांत कराया गया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है. घायलों के बयान पर कड़ी कार्रवाई का डीएम और एसपी ने एक पक्ष को आश्वासन दिया जिसके बाद जाकर मामला शांत हुआ. फिलहाल रजौड़ा गांव में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है.

