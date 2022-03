खगड़िया: बिहार के खगड़िया के दो अलग-अलग थाना इलाकों में मामूली विवाद ( Mutual Dispute in Khagaria) में हुई मारपीट से एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल (More Than 12 People Injured in Khagaria ) हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. यह घटना नगर थाना इलाके के हाजीपुर मोहल्ले और गोगरी थाना इलाके के फतेहपुर गांव की है.

पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के हाजीपुर मोहल्ला वार्ड संख्या 17 की है. जहां दो पक्षों की भिड़ंत में एक पक्ष के तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए. बताया जा रहा है कि रुपये के लेनदेन को लेकर घटना हुई. जिन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है, वे इस मामले को शराब और गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं. इस मामले में नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों का बयान लिया. वहीं, नगर थानाध्यक्ष रामस्वार्थ पासवान ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में घायलों से आवेदन देने को कहा है. मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

दूसरी घटना गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के फतेहपुर की है. जहां दो पक्षों की झड़प में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों में संजीत कुमार के पुत्र रजनीश कुमार, संजीव सिंह के पुत्र सोनू कुमार, संजीव सिंह की पत्नी बिजली देवी और दूसरे पक्ष के तनिक लाल सिंह, सकलदेव सिंह, अंकित कुमार, अशोक कुमार और सकलदेव सिंह की पत्नी रूबी देवी के नाम शामिल हैं. जबकि कुछ अन्य लोगों को मामूली चोट आयी है. सभी लोगों का इलाज के लिए गोगरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि दो पक्षों में काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. उसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में पहले मामूली बहस हुई. जो देखते ही देखते एकाएक मारपीट में तब्दील हो गई. इस दौरान दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई. गोगरी थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों का बयान लिया गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है.

