बेगूसरायः एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का दावा (Promotion of Sports And Players) करती है. वहीं बिहार के बेगूसराय जिले के इनियार गांव निवासी दिनेश सिंह के पुत्र राइफल निशानेबाज सुमन कुमार की प्रतिभा आर्थिक कारणों से गांवों में दबकर रह जा रही (Begusarai Shooter Suman Kumar Facing Financial Crisis) है. आर्थिक परेशानी के कारण आसनसोल में 9-15 अक्टूबर संपन्न हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाये. आगे केरल में होने वाले खेल में हिस्सा नहीं ले पायेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार की ओर से आगे खेलने के लिए संसाधन और ट्रेनिंग के लिए आर्थिक रूप से सहयोग मिलने पर नेशनल ही नहीं ओलंपिक में मेडल मिलने का सपना सुमन पूरे कर सकते हैं.

"राइफल निशानेबाजी का खिलाड़ी हूं. यह खेल बहुत खर्चीला है. आर्थिक बाधा की वजह से आगे का खेल को जारी रखने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं. बहुत कम साधन और विपरीत परिस्थितिओं में मैं अब तक जिला और राज्य स्तर पर खेल चुका हूं. इन खेलों के दौरान मुझे 30 से अधिक मेडल भी मिले हैं. आर्थिक मदद के लिए सांसद, विधायक और अधिकारियों के पास मदद के गुहार लगाकर थक चुका हूं."- सुमन कुमार, राइफल निशानेबाज

30 मेडल जीत चुके हैं सुमनः साल 2021 अहमदाबाद में 10-30 अक्टूबर तक ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में बेगूसराय के एसबीएसएस कॉलेज में पढ़ने वाले बेगूसराय राइफल क्लब के सदस्य सुमन कुमार ने बेगूसराय राइफल संघ की ओर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा वे लाखों रुपया कर्ज लेकर अब तक 30 से ज्यादा मेडल विभिन्न स्तरों पर जीत चुके हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी नहीं मिली मददः सुमन ने बताया कि बेगूसराय के डीएम रौशन कुमार और पूर्व डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि आर्थिक मदद के लिए बरौनी रिफाइनरी को पत्र भी लिखा गया था फिर भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई. उन्होंने बताया कि बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, क्षेत्रीय विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वासन के सिवा आज तक कुछ सहयोग नहीं मिला है.

