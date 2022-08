बेगूसराय : बेगूसराय जिले के डंडारी थाना क्षेत्र के बलहा पंचायत में पांच बच्चों के पिता ने आत्महत्या (Father of 5 children suicide in Begusarai) कर ली. उसका नाम परमानंद सदा उर्फ पारो सदा (35 वर्ष) था. वह डंडारी थाना क्षेत्र के बलहा गांव का रहने वाला था. परिजनों ने बताया कि परमानंद सदा का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस बात को लेकर वो टेंशन में था कि बीती रात किसी बात को लेकर फिर पति- पत्नी में वाद विवाद (Suicide in Begusarai after dispute with wife) हुआ. इसी बात से नाराज होकर उसने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.

गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला शव : परिजनों ने जब दरवाजा को तोड़कर देखा तो परमानंद सदा उर्फ पारो सदा गमछे के सहारे फंदे से लटका हुआ था. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है. इस घटना के बाद पूरे परिवार का रो- रो कर बुरा हाल है. वह 3 बेटों और दो बेटियों का पिता था.

मजदूरी कर परिवार का करता था भरण-पोषण : परमानंद मजदूरी कर पूरे परिवार को भरण-पोषण करता था. इस संबंध में स्थानीय चौकीदार रामजीवन महतो ने बताया कि थाना प्रभारी ने उन्हें इस बात की सूचना दी और बल्हा जाने को कहा. जब वह मौके पर पहुंचा तो थाना प्रभारी वहां मौजूद थे और परमानंद सदा का शव जमीन पर रखा हुआ था. उसके भाई सागर सदा ने बताया कि पति- पत्नी में विवाद में उसके भाई ने गमछे से लटक कर अपनी जान दे दी है.

