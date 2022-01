बांका : बिहार के बांका जिले में युवक की हत्या (Murder In Banka) हुई है. जिले के कटोरिया में जमीन विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (Youth beaten to death in Banka) कर दी गयी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है. साथ ही तफ्तीश में भी जुट गयी है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार की देर रात कटोरिया थाना के जमदाहा पंचायत स्थित तिलोनधा गांव में जमीन विवाद में युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव के ही उमेश यादव के 35 वर्षीय बेटे छोटू यादव के रूप में की गई है. मृतक के पिता ने बताया कि उनका जमीन का विवाद गांव के ही लोगों से चल रहा था.

''बुधवार देर रात जब छोटू सोने जा रहा था. तभी घात लगाकर गांव के रामप्रसाद यादव, अजय यादव, बुलो यादव, आकाश यादव ने लाठी डंडे से छोटू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे छोटू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.''- उमेश यादव, मृतक छोटू यादव के पिता

इस जमीनी विवाद में हुई मौत के बाद जहां पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है. वहीं परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर गुरुवार सुबह थाना प्रभारी नीरज तिवारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पिता के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है.

बता दें कि बांका में जमीन विवाद को लेकर हत्या या बवाल की यह कोई नई घटना नहीं है. सप्ताह भर पहले ही चांदन थाना क्षेत्र के झिंगाझाल गांव में झारखंड से आए कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल काटा था. इस दौरान बमबाजी और गोलीबारी भी हुई थी. साथ ही कई बाइक और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया था.

