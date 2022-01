बांका: बिहार के बांका जिले में एक व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों (One Person Died in Banka) में हो गई. घटना जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराटीकर गांव (Baratikar Village of Barahat Police Station Area) की है. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात बाराटीकर निवासी दशरथ यादव के 40 वर्षीय पुत्र कैलाश यादव की मौत हो गई. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. परिजनों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

बीती रात कैलाश को गांव के ही रिंटू पासवान घर से बुलाकर ले गया था. देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया. उधर, शनिवार को शौच को निकले ग्रामीणों की नजर गांव से बाहर कैलाश के शव पर पड़ी. इसकी जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. देखते ही देखते इसकी जानकारी पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई.

पुलिस के अनुसार शनिवार की सुबह शौच गए ग्रामीणों की नजर कैलाश के शव पर पड़ी. गांव के बाहर एक खाई के पास कैलाश का शव अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़ा था. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा.

बाराहाट थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर ने बताया की मृतक की पत्नी पूनम देवी के बयान पर आरोपित रिंटू पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है. मृतक कैलाश अपने पीछे तीन मासूम बच्चों को छोड़कर गया है. कैलाश की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.

