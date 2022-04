बांका: बिहार के बांका जिले में (Crime in Banka) पुलिस ने एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया है. शहर के पुराने बस स्टैंड के पास ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित एक होटल में छापेमारी की गई. इस दौरान होटल के कमरे में आपत्तिजनक हालात में एक नाबालिग किशोरी और युवक मिला. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार (4 Arrested In Sex racket Case In Banka) किया. वहीं होटल में मिली नाबालिग किशोरी के परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

बांका में सेक्स रैकेट का खुलासा: शहर के पुराने बस स्टैंड के पास ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित एक होटल में बुकिंग करने के बाद ग्राहकों को सेक्स की सर्विस दी जाती थी. ग्राहकों से एक कमरे के लिए आधे घंटे का 300 रूपए वसूला जाता था.जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पूरी रेकी के बाद होटल में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के एक कमरे से आपत्तिजनक हालात में नाबालिग किशोरी को एक युवक के साथ पकड़ा. वहीं,दो युवक एक कमरे में अपने बारी का इंतजार करते मिले. पुलिस ने इस पूरे मामले में होटल संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया.

होटल में खुलेआम चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा: बता दें कि होटल में 300 रुपये में आधा घंटा के लिए कमरा बुक किया जाता था. होटल में कस्टमरों को लड़कियां भी मुहैया कराया जाता था. लड़की के होटल पहुंचने के बाद कस्टमर को कॉल कर बुलाया जाता था. जिसके बाद उनसे इसके लिए मोटी रकम वसूली जाती थी. इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक के बेटे चंदन कुमार ठाकुर, अमरपुर निवासी छोटू कुमार, बड़ी ढाका निवासी सोहित कुमार, कुशाहा गांव के रोहित कुमार को गिरफ्तार किया. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल में बराबर जिस्मफरोशी का धंधा चलता है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई: वहीं, थानाध्यक्ष शम्भू यादव ने बताया कि गुप्त सुचना पर पुलिस ने होटल संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. होटल में मिली किशोरी नाबालिग है. इस वजह से उसके परिजनों से संपर्क कर पूछताछ की जा रही है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा.

