पटना: राजधानी पटना में जिस्मफरोशी का धंधा एक बार फिर फलता-फूलता नजर आ रहा है. ताजा मामला पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के जगदेव पथ के एक अपार्टमेंट का है. यहां पुलिस ने छापेमारी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (Sex racket busted in Patna) किया है. वहां से 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार (4 girls and 3 youths arrested in Panta) किया है. पुलिस को यहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं. छापेमारी के बाद सभी को हिरासत में लेकर पुलिस एयरपोर्ट थाना पहुंची. उसके बाद एयरपोर्ट थाना पर पटना के एसएसपी, सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पकड़े गए लोगों से पूछताछ की.

दरअसल, शनिवार की देर शाम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के जगदेवपथ इलाके के बेहद पॉश इलाके में छापेमारी कर अपार्टमेंट से युवतियों और युवकों को गिरफ्तार किया. आशंका जताई जा रही है कि पकड़ में आई युवतियां देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं. हालांकि इस मामले पर पटना पुलिस का कोई अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

पूछताछ के क्रम में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की कई टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. जिस अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की, उसमें कई बड़े और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तब सेक्स रैकेट नेटवर्क का खुलासा हुआ. बता दें कि जिस फ्लैट में छापेमारी की गयी, उसके मालिक ने उसे किराये पर एक महिला को दिया था. रविवार तक पुलिस इस मामला का खुलासा कर सकती है.

सूत्रों का कहना है कि जिन महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनमें से एक ने चौंकाने वाले खुलासे किये हैं. साथ ही अपने साथ की एक महिला पर उसने गंभीर आरोप लगाये हैं. इसके बाद से ही पुलिस फुलवारी और दानापुर में भी छापेमारी कर रही है. लेकिन पुलिस अधिकारी इस बाबत साफ-साफ कुछ भी बताने से इंकार कर रहे हैं. अपार्टमेंट के एक गार्ड ओमप्रकाश से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.

