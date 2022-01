बांका: बिहार के बांका जिले में चांदन थाना गेट के सामने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (One Died in Road Accident in Banka) हो गई. वहीं इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है. दोनों एक साथ चांदन बाजार से पैदल गांव वापस लौट रहे थे. इसी बीच चांदन थाना गेट से 50 गज की दूरी पर पहुंचते ही पीछे से आ रहे पिकअप ने उन्हें रौंद दिया. घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. वहीं आक्रोशित परिजनों ने विरोध किया और जबरन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. मुआवजे की घोषणा के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए.

मिली जानकारी के अनुसार चांदन पंचायत के पलार ग्राम निवासी पूर्व वार्ड सदस्य मुन्ना सिंह अपने एक अन्य सहयोगी नावाडीह निवासी शीतल राउत के साथ चांदन बाजार से पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे. चांदन थाना गेट से 50 गज की दूरी पर पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक पिकअप गाड़ी ने मुन्ना सिंह को रौंद दिया, जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं शीतल राउत गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनका इलाज जारी है.

मृतक मुन्ना सिंह की पत्नी उषा सिंह वर्तमान में वार्ड सदस्य है. मुन्ना सिंह की मौत की खबर परिवार और अन्य लोगों को मिलते ही अस्पताल में कोहराम मच गया. पत्नी रो-रोकर लगातार बेहोश हो रही है. प्रमुख रवीश कुमार, मुखिया अनिल मंडल, सरपंच राकेश कुमार सहित सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे.

मृतक के परिजन अस्पताल की व्यवस्था और थाना के सामने घटना के बाद पिकअप लेकर फरार हो जाने को लेकर काफी आक्रोशित दिखे. थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि थाना और सीमा पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से वाहन की पहचान की जा रही है. जख्मी शीतल राउत के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है.



