पटना: उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) में जदयू से बीजेपी का गठबंधन (BJP alliance with JDU in UP) नहीं हुआ है लेकिन इस मामले को लेकर बिहार एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का मामला है. कहां किसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, यह राष्ट्रीय नेता तय करते हैं. उन्होंने मुकेश सहनी के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में कभी भी उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं लड़ी थी. पिछली बार एनडीए गठबंधन में वह आए. हम लोगों ने उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में सहयोग दिया है. हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं. हम सब मिलकर सरकार चला रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने समझौता कर उन्हें 11 सीटें दी थीं. गठबंधन में न कभी भीख होता और न कभी डील होता है. हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास रखकर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे. बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और कहीं से भी कोई मनमुटाव नहीं है.

उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है. वह सभी बातें अपने आलाकमान तक पहुंचाएंगे. वही उनकी बातों को समझेंगे लेकिन फिलहाल बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है. कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है. बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछिए तो हम लोग चर्चा भी करते हैं. भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी. निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो हलचल है उससे बिहार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

