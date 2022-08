बांका: बिहार के बांका में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद (Cough Syrup Recovered In Banka) की गयी है. जिले के जगतपोखर मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी के दौरान मकान के मालिक मो. डब्लू को करीब 220 पेटी कफ सिरप के साथ गिरफ्तार (Man Arrested With Cough Syrup Bag In Banka) किया गया है. पुलिस ने अनुमान लगाया है कि बरामद किये गये कफ सिरप के पेटी में करीब 5000 से अधिक कफ सिरप की बोतलें मौजूद है.

ये भी पढ़ें :-बांका: शराब माफिया को पकड़ने के चक्कर में ASI और होमगार्ड जवान घायल

कंटेनर से लाया गया था कफ सिरप: बीते देर शाम बांका के जगतपोखर इलाके में एक भरे मिनी ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है. इस मिनी ट्रक से कफ सिरप की बड़ी खेप इलाके में मो. डब्लू के घर पहुंचा था. पुलिस को इस बात की भनक लगी तब जाकर जिले के वरीय पदाधिकारी को इन बातों की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव और दारोगा पवन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी किया गया. सूचना मिलने के बाद दारोगा पवन राम सादे लिबास में जगतपोखर इलाके के पास लगभग एक घंटा तक रैकी कर घर में छापेमारी किया. और मौके से तस्कर मो. डब्लू को गिरफ्तार कर लिया है और घर के एक हिस्से में रखे लगभग 220 पेटी कफ सिरप जब्त किया है.



सिरप बन कर बनाई अकूत दौलत: पुलिस ने मो. डब्लू को शराबबंदी के बाद प्रतिबंधित कफ सिरप का तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि ऐसे प्रतिबंधित कफ सिरप नशेड़ी लोग ज्यादा खरीदते हैं. इसी तरह से तस्करी करने के बाद मो. डब्लू ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया है. इसी मामले में एक बड़ी जानकारी यह भी है कि इन तस्करी के काले करतूतों की जानकारी एक स्थानीय पदाधिकारी को भी था और इसमें वो भी शामिल थे.

ये भी पढ़ें :-ट्रक से 335 कार्टन शराब बरामद, जूट की बोरियों के नीचे छुपाई गई थी 31 लाख की मदिरा

पुलिस जांच में जुटी: पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है जल्द ही पूरी कार्रवाई की जाएगी. इस गिरोह के और लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ऐसे और भी बिक्री केंद्र के पता लगाने के लिए जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगी.