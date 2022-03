बांका: बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) कानून लागू है. बावजूद इसके राज्य में शराब बेचने और खरीदने का अवैध धंधा चालू है. ताजा मामला बांका जिले का है. जहां से पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया (two Liquor smuggler arrested by police) है. तस्करों के पास से विदेशी शराब की 223 बोतल बरामद हुए हैं. तस्कर स्कॉर्पियो से शराब की तस्करी करने की फिराक में थे. लेकिन पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ में आ गए. पुलिस ने शराब जब्त कर लिया है. फिलहाल तस्करों से पूछताछ चल रही है.

यह भी पढ़ें: लखीसराय में भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

वाहन चेकिंग के क्रम में पकड़े गए: होली पर्व को लेकर जिले के पंजवारा थाना (Panjwara Police Station) क्षेत्र में वाहन चेकिंग चल रही है. इसी क्रम में उत्पाद विभाग चेक पोस्ट के पास एक बोलेरो को जांच के लिए रोका गया. स्कॉर्पियो में दो लोग सवार थे. जब पुलिस ने बेलोरो की चेकिंग की तो उसमें से विदेशी शराब से भरे कई कार्टन मिले. जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया. तस्करों की पहचान गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के द्रोपद गांव निवासी नितेश यादव और नयन यादव के रूप में हुई है.

223 विदेशी शराब की बोतलें बरामद: पंजवारा थानाध्यक्ष अनिल कुमार साव ने बताया कि होली के मद्देनजर शराब माफिया के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. विभिन्न इलाकों में वाहनों की चेकिंग हो रही है. इस क्रम में गोड्डा की तरफ से आ रहे एक स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका गया. जिसमें तलाशी के दौरान बोलेरो में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब के 223 बोतल मिले. दोनों तस्करों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों बांका जेल भेज दिया जाएगा.





यह भी पढ़ें: सहरसा में 18 कार्टन शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, होली में थी खपाने की थी योजना

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP