बांका: बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) के बावजूद शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं. पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जिले में शराब का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है. बांका में उत्पाद विभाग की ओर से विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक पेट्रोल टेैंकर से 155 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया (smuggler arrested with 155 boxes of liquor) गया है.

ये भी पढ़ेंः यह है शराबबंदी वाला बिहार, हाथ में शराब, मुंह में पैसा और सामने बार बालाओं के ठुमके

लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त: जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को वाहन जांच के क्रम में एक टैंकर जिसमें हिंदुस्तान पैट्रोलियम अंकित के दो चेम्बरों से 155 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है. जिसमें रॉयल सन विस्की 750 एमएल का 49 पेटी 375 एमएल का 53 पेटी 180 एमएल का 53 पेटी कुल 4396 बोतल यानी 1375.92 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है. साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

तस्कर से पूछताछ कर रही है पुलिस: उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपी ने शराब हंसडीहा से नवगछिया टोल प्लाजा ले जाने की बात को स्वीकार किया है. उससे इस गिरोह के शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ कर सुबह बांका जेल भेज दिया जाएगा. गिरफ्तार टैंकर चालक सह शराब तस्कर की पहचान बेगूसराय जिला के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के भिट्ठा टोला निवासी अंशु कुमार पिता मुन्ना सिंह के रूप में की गई है.

"आरोपी ने शराब हंसडीहा से नवगछिया टोल प्लाजा ले जाने की बात स्वीकार किया है. उससे इस गिरोह के शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ कर सुबह बांका जेल भेज दिया जाएगा " - दिलीप कुमार, अवर निरीक्षक उत्पाद विभाग

पढ़ें: ड्राई स्टेट बिहार में कथित जहरीली शराब से 25 लोगों की आंखों की रोशनी गई, 7 की मौत