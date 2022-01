बांका: बिहार के बांका से देवघर (Railway Line From Banka To Deoghar) तक 2016 में जिस रेल लाइन को शुरू किया गया था. बुधवार को उस रेल लाइन पर (Electric Engine Run From Chandan Station) इलेक्ट्रिक इंजन के परिचालन से जिले को एक नई उपलब्धि मिली है. चांदन स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन (First Time Electric Engine Run To Chandan Station) के पहुंचने पर लोगों ने उसका स्वागत किया है. इलेक्ट्रिक रेल इंजन देवघर से चलकर करझोसा तक गई, फिर वहां से वापस जसीडीह तक का सफर सफलतापूर्वक पूरा किया है.





ये भी पढ़ें- बांका में रूई लोड ऑटो से शराब जब्त, गोपालगंज का तस्कर गिरफ्तार

दरअसल, पहली बार चांदन स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन आने इस स्टेशन की महत्ता और भी बढ़ गई है. इसे देखने के लिए स्टेशनों पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी, अभी तक इस रूट पर डीजल से चलने वाली ट्रेनें ही चला करती थी. लेकिन अब इस रूट पर बिजली से चलने वाली इंजन के साथ ट्रेन चला करेंगी, जिससे कम समय में सफर पूरा हो सकेगा और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी.

बांका से जसीडीह स्टेशन तक पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन

वहीं, इस संबंध में स्टेशन मास्टर श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि, अब लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, बिजली तार से कम से कम दो मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है, जिससे लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचे. साथ ही साथ पहले की तरह अब स्टेशन पर सामान सिर पर ले जाने से भी खतरा बन सकता है. इसलिए, कच्चा बांस, लोहे का सामान ले जाने में सावधानी की जरूरत है. इसके लिए हमेशा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.



ये भी पढ़ें- RJD समर्थित उम्मीदवार मुन्नी देवी बनीं दरभंगा की नई मेयर, भरत कुमार सहनी का उप मेयर की कुर्सी पर कब्जा

बता दें कि, इस रूट में अब कटोरिया स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत टिकट की व्यवस्था के साथ माइकिंग एंव सुरक्षा बल की भी व्यवस्था कर दी गई है. इसके लिए अब यात्रियों को कहीं का भी टिकट आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आने वाले भविष्य में अन्य ट्रेनों के भी चलने की संभावना है. स्टेशन मास्टर श्याम सुंदर कुमार ने बताया कि, 25000 केबीए का बिजली चालू हो जाने से लोगों को सावधान रहने के लिए जगह-जगह बोर्ड लगा दिया गया है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP