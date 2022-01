बांका: बिहार के बांका जिला अंतर्गत चांदन प्रखंड में कोरोना ब्लास्ट (corona blast in banka Chandan Block) हुआ है. चांदन के बीडीओ राकेश कुमार और सीओ प्रशांत चांडिल समेत करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित (BDO CO corona infected in Banka) पाये गये हैं. इससे हड़कंप मच गया है. सभी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चांदन के बीडीओ ने जिले के डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना जांच करायी थी. संक्रमित सभी अधिकारी और कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं.



जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में ही कोरोना जांच शिविर लगाया गया था. इसमें बीडीओ राकेश कुमार, सीओ प्रशांत शांडिल्य के अलावे कल्याण पदाधिकारी, एमओ, उर्दू अनुवादक, निम्न वर्गीय लिपिक एक, उच्च वर्गीय लिपिक एक, आवास सहायक दो, तीन डाटा ऑपरेटर, परिचारी एक, लेखापाल आवास एक, टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित पाये गये. रिपोर्ट आने के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में आम लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

वहीं, बीडीओ राकेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन काम जारी रहेगा. साथ ही आमजनों से अपील है कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें. मास्क लगाकर रहें. सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें. बहुत जरूरी हो, तभी घर से बाहर निकलें. फिलहाल सभी लोग होम क्वारंटाइन में चले गए हैं. एक साथ इतने लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

पिछले 24 घंटे में मिले नए कोरोना संक्रमितों के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20 हजार 938 हो गया है. ये अलग बात है कि रविवार को जारी आंकड़े के मुताबिक रोज मिलने वाले मरीजों में थोड़ी कमी आई है. बता दें कि रविवार को 5022 मरीज मिले हैं, जो ताजा अपडेट के मुताबिक 285 ज्यादा हैं.

वहीं पांच कोविड मरीजों की मौत हुई है. इनमें 3 पटना एम्स, 1 आईजीआईएमएस और एक पीएमसीएच में भर्ती थे. पटना एम्स में भर्ती मरने वाले तीनों मरीज पहले से बीमारी से ग्रसित थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 6 साल का मासूम पहले से मस्तिष्क की बीमारी से जूझ रहा था, वहीं दूसरे 50 साल के मरीज में ऑपरेशन हुआ था और वे किडनी के बीमारी से भी संक्रमित थे. वहीं, 72 साल के तीसरे संक्रमित कैंसर बीमारी से पहले से जूझ रहे थे और कोविड पॉजिटिव आने के बाद इलाजरत थे.

