बांकाः टीएनबी कॉलेज भागलपुर (TNB College Bhagalpur) में पार्ट टू में पढ़ने वाला एक छात्र शनिवार से लापता है. छात्र के पिता ने बांका जिले के अमरपुर थाना में अपरहण का मामला दर्ज (Student Kidnapped From Banka) कराया है. वहीं आवेदन पर पुलिस ने अमरपुर थाना क्षेत्र के पुरनचक गांव में छापेमारी (Raid in Puranchak by Amarpur Police) कर एक महिला और उसकी दादी को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने महिला के घर से छात्र का बैग, मोबाइल और जूता बरामद किया है. दादी को छोड़ दिया गया है, वहीं महिला से पूछताछ जारी है. इस दौरान अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग का निकला है.

पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले आराेपी काे बिहार से दबाेचा

क्या है अपहरण का मामलाः भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी पवन राय का पुत्र अमित राय भागलपुर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता है. पवन राय ने शनिवार (16 अप्रैल) को बेटे अमित के मोबाइल पर दिन में कई बार फोन किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ. रात में 10 बजे फोन रिसीव हुआ तो उधर से बेटे के बदले एक अनजान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है. पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र मंडल और घर अमरपुर थाना क्षेत्र के पुरनचक गांव में बताया.

छात्र का मोबाइल और बैग बरामदः इसके बाद पवन राय बेटे की तलाश में पुरनचक गांव धर्मेन्द्र मंडल के घर पर पहुंचे. वहां अमित के बारे में कुछ पता नहीं चला. फिर पवन राय ने अमरपुर थाने में ही बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया. जिसके आधार पर पुलिस ने बैग, मोबाइल और जूता बरामद करते हुए 2 महिला को हिरासत में लिया गया. वहीं धर्मेन्द्र मंडल घर से फरार है.

पिटाई के बाद छात्र फरारः पुलिस ने बताया कि अमित और महिला के बीच प्रेम संबध था. शनिवार को वह मिलने पुरनचक महिला के घर पर पहुंचा था. महिला ने पुलिस को बताया कि अमित को उनके बड़े पिताजी धर्मेन्द्र मंडल ने घर पर देख लिया था और गुस्से में युवक की पिटाई कर दी. इसके बाद युवक अपनी जान बचाकर सारा सामान छोड़कर शनिवार को फरार हो गया.

पढ़ें- OMG! लाखों के कर्ज में डूबा तो खुद के अपहरण की साजिश रच डाली.. ऐसे हुआ भांडाफोड़

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP