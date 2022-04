पटना: राजधानी पटना में बच्चे का अपहरण (Child Kidnapped in Patna) का मामला सामने आया है. दुल्हिन बाजार में मुखिया के घर काम कर रही, महिला के बच्चे का अपहरण हुआ है. आरोप है कि मुखिया के आपसी रंजिश में बच्चे का अपरहण (Kidnapping of Child in Mutual Rivalry) कर लिया गया. अपहृत बच्चे की मां ने बताया कि मैं मुखिया के यहां काम करती थी, लेकिन उनके आपसी विवाद में मेरे बेटे का अपहरण कर लिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है.

आपसी विवाद में बच्चे का अपहरण: पटना से सटे रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में वर्तमान मुखिया के घर काम कर रही, महिला के बच्चे का अपहरण कर लिया गया. जिसके बाद बच्चे की मां को अनहोनी का डर सता रहा है. दरअसल दुल्हिन बाजार प्रखंड के धाना पंचायत के वर्तमान मुखिया, राहुल कुमार के घर पर पिछले कई सालों से सीतामढ़ी की रहने वाली महिला पिंकी देवी, अपने बच्चे रूपेश कुमार के साथ रह कर कामकाज करती थी.

घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण: मिली जानकारी के अनुसार, पिंकी देवी का 14 वर्षीय बच्चा रूपेश कुमार घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसका रहस्यमय तरीके से अपहरण कर, फरार हो गए. जब मां और मुखिया के परिवार को देर रात तक बच्चा नहीं मिला तो इसके बाद मुखिया के परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाना रानी तालाब को दी. बच्चे की मां पिंकी देवी ने बताया कि वो पिछले 3 साल से मुखिया राहुल के घर पर रहकर अपने बच्चे के साथ काम करती थी.

सीतामढ़ी के रहने वाली महिला के बच्चे का अपहरण: 'बीते 27 मार्च की रात घर के बाहर बच्चा खेल रहा था. इसी दौरान मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया. मुखिया जी का गांव के ही एक परिवार से काफी सालों से दुश्मनी चल रही है. जिसके कारण मेरे बच्चे का अपहरण किया गया है.' - पिंकी देवी, अपहृत बच्चे की मां.

27 मार्च की रात से गायब है बच्चा: 'बीते 27 मार्च की रात रूपेश कुमार घर के बाहर ही खेल रहा था. उसकी मां पिंकी देवी पिछले कई सालों से हमारे घर पर रहकर कामकाज करती है. अचानक उसके गायब होने के बाद हम सभी लोग काफी खोजबीन किए. खोजबीन के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि गांव के ही एक युवक के द्वारा बाइक पर बैठाकर बच्चे को ले जाया गया है. जिसके बाद हम सभी लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. थाने में बच्चे का अपहरण का मामला दर्ज कराया है. प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल वापस लाया जाए.' - अभिषेक कुमार, मुखिया के परिजन

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, घटना के संबंध में रानी तालाब थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि एक आवेदन आया है. जिसमें बच्चा गायब होने की बात बताई जा रही है. पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश कर रही है. और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर माजरा क्या है.

