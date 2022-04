अरवलः बिहार के अरवल जिले के बंसी थाना अंतर्गत रामगढ़ मालीगांव के पास सूटकेस में एक महिला की लाश (Woman Dead body Found in Suitcase ) मिली है. मृत महिला की पहचान टाउन थाना क्षेत्र अन्तर्गत बैदराबाद बाजार निवासी रोजार सेवक मिहिर कुमार की पत्नी सावित्री देवी के रूप में की गयी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में संपत्ति के लिए पति पर हत्या का शक जताया (Husband Killed Wife In Land Dispute In Arwal ) जा रहा है. घटना के बाद से आरोपी फरार है.

पढ़ें-भाभी के लिए बेटा बना हैवान, रात में पिता को काट डाला

महिला के नाम से करोड़ों की संपत्तिः सावित्री देवी के परिजनों ने बताया कि करोड़ों की संपत्ति के लिए पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. वह अपने पिता की अकेली संतान थी. उसके नाम से बिहार और झारखंड में कई जगहों पर कई प्लाट है. पति उसे अपने नाम करवाने के लिए बार-बार दबाव डालता था. वह इसके लिए तैयार नहीं थी. इसके बाद साजिश के तहत पति ने हत्या कर सबूत छुपाने के लिए सुनसान जगह पर फेंक दिया था.

पति पर केस दर्जः पुलिस ने बंसी थाना में पति समेत ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक का पति मिहिर कुमार अरवल प्रखंड मुख्यालय में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस टाउन थाना क्षेत्र के बैदराबाद बाजार में महिला के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

पढ़ें-गया: दहेज नहीं मिलने पर पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP