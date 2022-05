अरवल: बिहार के अरवल (Crime In Arwal) में किंजर थाना क्षेत्र के नगवा गांव (Murder In Nagwa Village Arwal) के बधार के आहर से सिर कटा अधजला शव बरामद (Girl severed head Found In Arwal) किया गया है. सिर कटा शव मिलने की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. आशंका जतायी जा रही है कि शव 18 वर्षीय किसी युवती की हो सकती है. मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

पढ़ें- जमुई में मिली युवक की सिर कटी लाश, कत्ल के बाद शव को बहियार में फेंका

आहर से सिर कटा अधजला शव बरामद: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह गांव के लोग बधार की ओर टहलने गए थे. उसी दौरान लोगों की नजर सिर कटी अधजली लाश पर पड़ी. शव देख लोगों के होश उड़ गए. ग्रामीणों ने बिना देरी किए इसकी सूचना पुलिस को दी. निर्मम हत्या के इस मामले की जानकारी मिलते ही दलबल के साथ पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची. एसडीपीओ रौशन कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर मानवेंद्र कुमार ने दलबल के साथ पहुंच कर मामले की छानबीन की. पुलिस ने देखा कि बधार में एक युवती की सिरकटी लाश पड़ी हुई थी. आस-पास खून के छींटे भी पड़े हुए थे.

कटा सिर पुलिस ने किया बरामद: पुलिस द्वारा इधर-उधर पड़ताल करने पर एक किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक झोले में रखा कटा सिर बरामद किया. पुलिस ने बताया कि झोले से बरामद सिर भी जला हुआ था. थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्र के अनुसार शव की पहचान अभी तक नहीं की गई है. खोजी कुत्ते लेकर एफएलएस पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की हर तरह से जांच की जा रही है.

जले हुए बॉडी पर नहीं था कपड़ा: बताया जा रहा कि युवती के शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है. लड़की के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है. युवती सलवार सूट पहनी थी, जो पूरी तरह जल गया है. उसकी उम्र 18 से 20 साल की हो सकती है. शव की हालत देखने से ऐसा लगता है कि युवती ने आखिरी वक्‍त में कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसकी हत्‍या के बाद उसके कपड़ों को शरीर पर फेंककर आग लगा दी गई.

युवती की पहचान में जुटी पुलिस: फिलहाल शव को अरवल सदर अस्पताल ले जाया गया है. साथ ही 72 घंटे तक उसे सुरक्षित रखा जाएगा ताकि उसकी पहचान हो सके. युवती की पहचान के लिए आसपास के पुलिस थाना से संपर्क किया जा रहा है. इस मामले में तरह-तरह की बातें दबी जुबान से ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है. कोई इसे ऑनर किलिंग का मामला बता रहा है तो कोई इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहा है. लेकिन स्थानीय पुलिस का स्पष्ट कहना है कि अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है.

पढ़ें-मोतिहारी में शराब तस्करों के बीच गैंगवार, 2 की संदिग्ध हालत में मौत

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP