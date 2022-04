मोतिहारी: पूर्वी चंपारण (Crime In East Champaran) जिला में शराब तस्करों के बीच गैंगवार (Gang war Between Liquor Smugglers In Motihari) हुई है. जिसमें दो शराब माफिया की मौत हो गई. घटना जिले के आदापुर थाना क्षेत्र स्थित सिरसिया कला गांव की है. संदिग्ध परिस्थिति में दोनों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. मृतकों की पहचान आदापुर थाना क्षेत्र स्थित कचुरवारी के रहने वाले भरत यादव और हरपुर के रहने वाले नवल यादव के रूप में हुई है. ग्रामीणों की सूचना पर आदापुर पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है.

दो शराब माफिया का शव बरामद: दोनों युवकों का शव बरामद होने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. बताया जाता है कि दोनों मृतक मादक पदार्थ और शराब की तस्करी का सिंडिकेट चलाते थे. दोनों पर अलग-अलग थानों में मारपीट, शराब और मादक पदार्थ के तस्करी के कई केस दर्ज है. आशंका जाहिर की जा रही है कि तस्करों के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भरत यादव और नवल यादव की हत्या हुई है. हालांकि, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और दो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है.

वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका: आदापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि सीमाई इलाके के ईख के खेत से दोनों युवकों का शव बरामद हुआ है. दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. मृतकों में भरत यादव दिव्यांग था. थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनो मृतकों पर पहले से मादक पदार्थों के अलावा मारपीट और शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं. थानाध्यक्ष के अनुसार मृतकों के परिजन ने बताया है कि आपसी दुश्मनी में हत्या की गई है. जिन दो लोगों पर परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

