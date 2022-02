अररियाः बिहार के अररिया जिले में खरहट टोल प्लाजा के पास अररिया-रानीगंज मार्ग पर मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना (Road Accident in Araria) हुई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत (Three Died in road accident in Araria) हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है. घायल को इलाज के लिए सबसे पहले जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए भेज दिया है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि खरहट टोल प्लाजा के पास दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई. इस कारण मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में जान गंवाने वालों में जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के मोहिनी दुर्गापुर निवासी 35 वर्षीय परवेज आलम, उनकी 60 वर्षीय मेहरून निशा और 4 साल की पोती शामिल हैं.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है. स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. मामले की जांच की जा रही है.

इधर, औरंगाबाद जिले के खुर्द थाना क्षेत्र के नरारी में अनियंत्रित ट्रक के एक बाइक में जोरदार टक्कर (Collision Between Truck And Bike) मारने के कारण दो बाइक सवार दो युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान बड़ेम ओपी क्षेत्र के कंकेर गांव निवासी सुशील राजवंशी (22वर्ष), प्रेमचंद बैठा (18वर्ष) और सनोज राजवंशी (20वर्ष) के रुप में हुई.

