अररियाः बिहार के अररिया जिले में पलासी पुलिस (Palasi Police Station in Araria District) ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया. पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह से जुड़े 3 सदस्यों को 11 बाइक के साथ गिरफ्तार (Many Criminals Arrested With Huge Amount of Theft Bikes In Araria) किया है. ये सभी लोग चोरी कर बाइक को नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बेचते थे. शनिवार को अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी.

''पलासी पुलिस ने बड़ी कार्यवाई करते हुए बीते 23 अप्रैल को चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. सभी गिरफ्तार चोर पलासी थाना क्षेत्र के निवासी हैं. ये सभी लोग अररिया से बाइक चोरी कर नेपाल के आसपास के जिलों में बाइकों को बेचा करते थे. मामले में जांच के बाद इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा.'' - अशोक कुमार सिंह, एसपी, अररिया

गुप्त सूचना पर कार्रवाईः एसपी ने बताया कि ये अररिया पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है. जिले में हाल के दिनों में बाइक चोरी की कई घटनाएं आ रही थी. थानाध्यक्षों को मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. साथ ही जिला स्तर से एक टीम बनाया गया था, जिसमें डीआईयू और तकनीकी टीम को लगाया गया.इसी बीच पलासी थाना अध्यक्ष शिवपूजन कुमार को शुक्रवार देर शाम गुप्त सूचना मिली थी कि कनखुदीया गांव में किष्टो शर्मा के घर के पास तीन लोग संदेहास्पद स्थिति में मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं.

मौके से 3 लोग गिरफ्तारः पलासी थानाध्यक्ष जब टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो मौके मौजूद तीनों लोग भागने लगे. तभी पुलिस टीम ने खदेड़ कर तीनों युवकों को दबोच लिया. मौके पर 7 बाइक लगी हुई थी. इस दौरान जब उन लोगों से बाइक के कागजात मांगे गये तो वे कागजात नहीं दिखा पाये. पुलिस टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे लोग किष्टो शर्मा से चोरी की बाइक खरीदने का कार्य करते हैं. तीनों ने बताया कि अभी भी किष्टो शर्मा के घर में कई बाइक मौजूद है.

एक घर से 4 बाइक मिलाः गिरफ्तार लोगों की जानकारी पर जब किष्टो शर्मा के घर में छापा मारा गया तो वो मौके से फरार था. वहीं घर के अंदर पुलिस टीम को विभिन कंपनियों की चार और चोरी के बाइक मिले. एसपी ने बताया कि इस बड़ी कार्यवाई में पलासी थाना अध्यक्ष शिवपूजन कुमार, डीआईयू शाखा के किंग कुंदन, पलासी थाना के सअनि कमलेश कुंवर और चौकीदार शामिल थे.

एक पर 3 मामलेः गिरफ्तार तीनों खरीददारों से पूछताछ किया गया तो एक ने अपना नाम रिजवान उर्फ खुशबू साकिन गोपालनगर वार्ड नंबर 13 थाना पलासी बताया. दूसरे का नाम संदीप कुमार मंडल साकिन धर्मगंज वार्ड नंबर 9 थाना पलासी. वहीं तीसरे का नाम बादल कुमार साह साकिन बेलसरी वार्ड नंबर पांच थाना पलासी बताया जा रहा है. गिरफ्तार रिजवान का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. एसपी ने बताया कि रिजवान के विरुद्ध पहले से पलासी थाना में ही तीन मामले दर्ज हैं.



