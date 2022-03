अररिया: बिहार के अररिया में जर्जर सड़क से परेशान लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से प्रोटेस्ट मार्च निकाला (Protest March by Bullock Cart in Araria) और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान लोगों ने कहा कि इसी सड़क से नेता और पुलिस-प्रशासन के लोग भी आते-जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे बनवाने (Demand to Build Road in Araria) की पहल नहीं कर रहा. जिसके चलते उन्हें मजबूरन बैलगाड़ी से प्रोटेस्ट मार्च निकालना पड़ा. इस दौरान उन्होंने सड़क नहीं बनाये जाने पर वोट नहीं देने की चेतावनी भी दी.

दरअसल, चांदनी चौक से ब्लॉक होकर अररिया कोर्ट और रेलवे स्टेशन तक जाने वाली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से टूटी पड़ी है. इसको लेकर कई बार लोगों ने आंदोलन किया और उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई. सुनवाई नहीं होने से परेशान लोगों ने चांदनी चौक से लेकर कोर्ट रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर बैलगाड़ी से विरोध यात्रा निकाला और आंदोलन की धमकी दी.

बता दें की इसी सड़क पर जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, डीआरसीसी, कृषि विज्ञान केंद्र, रेलवे स्टेशन के साथ अररिया विधायक आबिदुर रहमान के गांव जाने का भी रास्ता है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क पर रिक्शा भी नहीं जाना चाहता. व्यस्त सड़क होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

वहीं, लोगों ने बताया कि आजादी के बाद से आज तक यह सड़क सही से नहीं बनी, केवल रिपेयरिंग होती है. इस रोड पर कई विधायकों और सांसदों का गांव है. ये सड़क हमेशा बिजी रहती है. सैकड़ों ऑटो यहां चलते हैं, जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं. वे चाहते हैं कि शासन और प्रशासन इसको संज्ञान में ले और जल्द सड़क का निर्माण हो.

