पश्चिमी चंपारण: बेतिया में पांचवीं क्लास के छात्र को बेरहमी से पीटने वाले शिक्षक राजेश कुमार राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Teacher Arrested for Beating Fifth Class Student in Bettiah) है. पुलिस ने छात्र की चमड़ी उधेड़ने वाले आरोपी शिक्षक को सोमवार को जेल भेज दिया. मामला दो दिन पहले का है. बेतिया के चनपटिया प्रखंड के लालगढ़ गांव के राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार राय ने 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की थी. छात्र की पिटाई की सूचना पर परिजन स्कूल पहुंचे थे और जमकर हंगामा किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसी दिन देर शाम शिक्षक को छोड़ दिया गया था.

मां ने पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोपः जीएमसीएच में बच्चा गंभीर हालत में दो दिनों तक भर्ती रहा. बच्चे का दर्द देखकर बच्चे की मां रंभा देवी से रहा नहीं गया. उसे जब पता चला कि शिक्षक को छोड़ दिया गया है तो उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने रुपये लेकर शिक्षक को छोड़ दिया है. मां ने गुहार लगाई कि शिक्षक ने मेरे बेटे की चमड़ी उधेड़ दी है. बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है. मुझे न्याय मिलना चाहिए. मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने इलाजरत बच्चे का बयान लिया और मामला दर्ज किया. इसके बाद आरोपी शिक्षक को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शोर कर रहा था बच्चाः बेतिया में शिक्षक की हैवानियत (Brutally Beaten Up By Teacher) की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया था. शिक्षक ने पांचवीं क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई (School Teacher Beaten a Student Due to Playing) कर दी थी. पिटाई भी इसलिए की, क्योंकि बच्चा खेलने के दौरान शोर कर रहा था.

पिता का भी कॉलर पकड़ाः बच्चों के विवाद में छात्र की पिटाई की सूचना पर छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा हो गया. शिक्षक ने पिता का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तुम यहां क्यों आए हो. जाओ जो करना है कर लो. शिकायत पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंची और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया था. आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले पुलिस थाने ले गई थी.

स्कूल में खेल रहे थे बच्चेः लोगों के मुताबिक घायल छात्र अजित कुमार अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था. परिजनों ने बताया कि बच्चे आंख मिचौली खेल रहे थे. तभी एक छात्र शौचालय में छुप गया. अजित को मस्ती सूझी तो उसने शौचालय का गेट बाहर से बंद कर दिया. ये गलती अजित को भारी पड़ गई. शिक्षक ने अजित को पीटते समय हैवानियत की सभी हदें पार कर दी. पांचवीं क्लास के मासूम की इतनी पिटाई की गई कि वह जीएमसीएच में भर्ती हो गया था.

