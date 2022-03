पटना: पटना प्रमंडलीय आयुक्त का ओएसडी बनकर बीडीओ, सिविल सर्जन और डॉक्टरों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार ( Police Arrested Fake OSD Of Commissioner In Patna ) किया गया है. पकड़ा गया शातिर ठग संजय कुमार नालंदा के मुगल कुआं के सो सराय थाना क्षेत्र का रहने वाला है. बताया जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त का ओएसडी बताकर ठग संजय लोगों से मोटी रकम की डिमांड किया करता था. इस मामले की लिखित शिकायत प्रमंडलीय आयुक्त के लिपिक नवल किशोर शर्मा (Clerk Naval Kishore Sharma Complained Of Patna thug) ने गांधी मैदान थाने में 12 मार्च को दिया था.

पढ़ें- बेगूसराय में रोजगार और दुकान के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ित बोले- पुलिस ठीक से नहीं कर रही है जांच

शातिर ठग गिरफ्तार: मामला बड़ा होने के कारण गांधी मैदान की पुलिस ने आनन-फानन में पूरे मामले की जांच की और वैज्ञानिक अनुसंधान से शातिर ठग को गांधी मैदान के थाना क्षेत्र से गिरफ्तार (Thug arrested from Gandhi Maidan police station area) कर लिया है. गिरफ्त में आए संजय कुमार के पास से 5 अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड, तीन की पैड, मोबाइल बरामद किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार ठग संजय कुमार नौकरी दिलाने और अन्य कामों के लिए लोगों को ठगी का शिकार बनाता था. अब तक इसने लोगों को कितने का चूना लगाया है यह साफ नहीं हो पाया है. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसने करोड़ों की ठगी की है. फिलहाल शातिर ठग से पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी है.

पढ़ें- सांसद की बेटी से WhatsApp पर मैसेज भेजकर लूट लिए लाखों रुपए, साइबर ठगी के मामले में 3 गिरफ्तार

प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी किया फोन: टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस व्यक्ति ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी फोन किया था. फोन कर इसने बताया कि मैं पटना प्रमंडलीय आयुक्त का ओएसडी हूं और आपको आयुक्त के कार्यालय में कोई काम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं. आपका काम आसानी से मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा. इसके एवज में आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे.

पढ़ें- मोतिहारी में ट्रस्ट बनाकर 137 करोड़ की ठगी, 60 हजार महिलाओं से ऐंठ लिए पैसे

"प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर आम लोगों को ठगता था. विशेष कार्य पदाधिकारी बताकर कई लोगों से पैसे ठगने के काम में लगा हुआ था. कब से ये ठगी कर रहा था इसका पता नहीं चल सका है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई शिकायतें आ रही थी. शातिर ठग फोन नंबर 9473459683 से फोन करता था. जानकारी के मुताबिक इसने 8 से 10 लोगों को फोन किया था. जिनसे पैसे की मांग की गई थी उन्हीं लोगों ने इसकी शिकायत कमिश्नर से की थी. और फोन कर बताया था कि आपके ऑफिस से एक व्यक्ति पैसे की मांग कर रहा है."- अशोक कुमार सिंह, टाउन डीएसपी

पढ़ें- कैमूर: थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दो युवक गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP