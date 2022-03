अररिया: बिहार में दहेज के लिए हत्या के मामले लगातार (murder for dowry in Bihar) बढ़ रहे हैं. ताजा मामला अररिया के जोकीहाट और बैरगाछी थाना की सीमा पर (Crime In Araria) सतबिटा गांव का है. जहां नदी किनारे पेड़ से लटका एक महिला का शव (Dead Body Of Women Found In Araria) मिला है. परिजनों ने दहेज के लिए महिला की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जतायी है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी: विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, शव को देखने सैकड़ों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. मृतक की पहचान सटबिटा निवासी फुरकी की रूप में हुई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि, फुरकी की दूसरी शादी पलासी में हुई थी. परिजनों ने दहेज के लिए उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है.

दहेज हत्या के एंगल से पुलिस की जांच: वहीं, पुलिस इस घटना को दहेज हत्या की एंगल से जांच कर रही है. मामले में एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि, महिला का शव पेड़ से लटका मिला है और पुलिस दहेज के लिए हत्या के एंगल से जांच कर रही है. इसमें जो भी शामिल होंगे, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा. परिजन और ग्रामीण आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

