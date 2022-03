पूर्णिया: बिहार में दहेज हत्या (murder for dowry in Bihar) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा मामला पूर्णिया के, के नगर थाना क्षेत्र के (Crime In Purnea) डेनी गांव का है. जहां दहेज के लिए एक महिला की हत्या (Woman Murder In Purnea) कर दी गई. घटना के बाद आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- दहेज में बाइक नहीं मिली तो ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर कर दी हत्या

दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित: मृतका की पहचान सरिता देवी के रूप में की गई. सरिता की शादी 6 साल पहले के नगर थाना क्षेत्र के डैनी गांव के रमेश शर्मा से हुई थी. सरिता के दो बच्चे हैं एक 4 साल का और दूसरा 9 महीने का है. सरिता का मायका कस्बा थाना क्षेत्र के सदवैली गांव में है. घटना की जानकारी देते हुए सरिता के परिजनों ने बताया कि उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिसे लेकर गांव में दो बार पंचायती भी की गई थी. उन्होंने बताया कि सरिता के ससुराल के बगल वालों ने फोन पर उसकी मौत की जानकारी दी. जब सरिता के परिजन उसके ससुराल पहुंचे तो देखा कि सरिता का शव बरामदे में पड़ा है और सभी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं.

बच्चों को लेकर फरार हुए ससुरालवाले: वहीं, सरिता के दोनों मासूम बच्चों को भी उसके ससुराल वाले लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी सरिता के परिजनों ने स्थानीय थाने की पुलिस को दी और मामले में उसके पति समेत सास, ससुर और देवर को आरोपी बनाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP